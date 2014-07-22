«Газпрому» не вистачає грошей на газифікацію Сибіру і Далекого Сходу

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду опрацювати питання докапіталізації ВАТ "Газпром" на суму, необхідну для розвитку газотранспортної інфраструктури в східному напрямку, з урахуванням експорту російського природного газу і необхідності розвитку газифікації регіонів Східного Сибіру і Далекого Сходу.

Про це йдеться в протоколі засідання президентської комісії з ПЕК (текст документа є у розпорядженні ИТАР-ТАСС), що відбувся 4 червня в Астрахані.

Термін виконання доручення з поданням відповідної доповіді - не пізніше 1 вересня 2014 року.

Державна "Програма створення в Східному Сибіру і на Далекому Сході єдиної системи видобування, транспортування газу і газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР" (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості та енергетики РФ. Координувати діяльність з реалізації Програми уряд РФ доручив ВАТ "Газпром".

"Газпром" планує створити єдину систему газопостачання в Росії на Сході країни і почати освоєння Чаяндинського і Ковиктинського газових родовищ, а також будівництво магістрального газопроводу з Якутії до Владивостока і експортного газопроводу "Сила Сибіру".

"Ми можемо вже назвати цифри інвестицій по Чаянде і системі магістрального газопроводу, - сказав він. - 430 млрд рублів - це на облаштування родовища і десь 770 млрд - на будівництво магістрального газопроводу", - доповідав голова "Газпрому" Олексій Міллер у жовтні 2013 року президенту Володимиру Путіну.

Як уточнив Міллер, довжина газопроводу складе 3 тис 200 км. "Що стосується магістрального газопроводу, то ми вважаємо, що він може бути побудований до кінця 2017 року", - додав він, уточнивши, що також заплановано будівництво заводу зі скраплення природного газу у Владивостоці.

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За словами глави "Газпрому", освоєння Чаяндинського і Ковиктинського родовищ, а також будівництво магістрального газопроводу планується в рамках реалізації Східної програми газового холдингу. "В якості першочергового пріоритету ми вважаємо правильним почати облаштування Чаяндинского родовища, другим етапом Ковиктинського родовища", - пояснив Міллер.

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Він додав, що, почавши роботу на Чаяндинському родовищі, планується побудувати газопровід з Якутії через Хабаровськ до Владивостока. "Після цього почнеться будівництво газопроводу, який стане другою частиною газопроводу з Якутії протяжністю 800 км, - продовжив він. - Також передбачається можливість на західному напрямку поставок газу з іркутського центру газовидобутку в Красноярськ, Омськ і Новосибірськ". "Таким чином, ми плануємо об'єднати східну й західну частини нашої країни", - зазначив Міллер.