Нафта дорожчає за рахунок зростання геополітичної напруженості

Ціни на нафту зростають на тлі посилення геополітичної напруженості і прогнозу зниження запасів нафти в США, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,24 - до $107,92 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,31 до $104,90 за барель.

Західні лідери зажадали від Кремля перейти від слів до діла у розслідуванні падіння малайзійського лайнера в Україні, давши Росії "останній шанс" довести готовність до співпраці під загрозою більш потужних санкцій та ізоляції.

"Робиться багато жорстких заяв, і є можливість посилення санкцій проти Росії, що може вплинути на всі енергетичні ринки", - сказав аналітик OptionsExpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

"Ринок влаштовує той факт, що літак, швидше за все, був збитий випадково. Якщо б він був збитий навмисно, ціни на нафту різко зросли б".

Турбує ринки і ситуація на Близькому Сході: число жертв двотижневого обстрілу Ізраїлем сектора Газа перевищила 500 осіб, і з боку міжнародних організацій все голосніше лунають заклики до перемир'я.

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Напередодні щотижневих звітів про запаси нафти в США опитані аналітики припускають, що минулого тижня запаси знизилися на 2,8 мільйона барелів. На попередньому тижні запаси зменшилися на 7,5 мільйона барелів, що було максимальним падінням з січня, за рахунок значного зростання нафтопереробки.

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Також інвестори чекають щомісячні звіти про інфляцію і продаж житла в США.