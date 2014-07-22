На Запорізькій АЕС для ремонтних робіт відключений енергоблок №5

На Запорізькій АЕС для проведення ремонтних робіт 21 липня о 18 годині 20 хвилин відключений енергоблок №5.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, «21 липня 2014 року о 18 годині 20 хвилин енергоблок №5 Запорізької АЕС відключений від мережі для проведення поточного ремонту».

Завершити необхідні ремонтні роботи, згідно з повідомленням інформцентру атомної станції, планується до 24 годин 00 хвилин 24 липня 2014 року.

Які саме ремонтні роботи проводяться на енергоблоці, в інформцентрі не повідомляють, але запевняють, що «радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) становить 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС».

Довідка УНІАН, Запорізька АЕС - найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України являє собою унікальний енергокомплекс з 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції був побудований в 1984 р. останній - в 1995 р.