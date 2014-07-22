«Київенерго» заборгувало «Нафтогазу» майже 1,8 млрд гривень

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову, заборгувала Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» майже 1,8 млрд грн за спожитий газ, з них 0,77 млрд грн - заборгованість за 2014 рік, йдеться в повідомленні НАК.

«Рівень сплати компанією за газ, спожитий в 2014 році, становить лише 68%», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, на початку липня, після отримання попередження про відключення, «Київенерго» перерахувала "Нафтогазу" 0,77 млрд грн, які компанія одержала напередодні від Держказначейства як покриття різниці в тарифах.

«Проте нагромадження власного боргу «Київенерго» продовжується. Тільки з 9 по 18 липня заборгованість компанії за спожитий газ збільшилася майже на 40 млн. грн», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Нафтогазі», на сьогодні «Київенерго» має непогашену заборгованість за три роки: 2012 р. – 0,01 млрд грн; 2013 р. – 1,01 млрд грн; 2014 р. – 0,77 млрд грн.

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Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 10 липня за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості мала намір обмежити газопостачання двох теплоелектроцентралей у Києві і двох у Харкові для економії палива.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю більш як 11,7 тис. км.

«ДТЕК» створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова.