«Енергоринок» візьме 700 млн гривень кредиту для погашення боргів

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, залучить в «Ощадбанку» дві кредитні лінії на загальну суму 700 млн. грн для здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, обидві кредитні лінії залучаються терміном на один рік.

Кінцевий термін підписання договору — 16 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоринок» залучив кредит у «Ощадбанку» на суму 800 млн. грн, а в жовтні минулого року — на 500 млн. грн.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.

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«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.