Енергопостачання у п’яти районах Донецької області в критичному стані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В Артемівську бойовики атакували енергопідстанцію з установок «Град», в результаті чого пошкоджено та знеструмлено кілька важливих об’єктів Донбаської енергетичної системи «Укренерго», - зазначив він.

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