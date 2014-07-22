Енергопостачання у п’яти районах Донецької області в критичному стані
13:56, 22 липня 2014Енергетика
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Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) назвала п’ять районів Донецької області, де склалася найскладніша ситуація з енергопостачанням. Це Артемівський, Авдіївський, Горлівський, Ясинуватський та Мар’їнський райони.
У п’яти районах Донецької області загрозлива ситуація з енергопостачанням / kirelset.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«В Артемівську бойовики атакували енергопідстанцію з установок «Град», в результаті чого пошкоджено та знеструмлено кілька важливих об’єктів Донбаської енергетичної системи «Укренерго», - зазначив він.
Читайте такожЕнергопостачання в Слов'янську відновлено на 96%«Найскладніша ситуація з енергопостачанням в Артемівському, Авдіївському, Горлівському, Ясинуватському та Мар’їнському районах», - наголошує Лисенко.
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