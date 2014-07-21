«Енергоатом» пропонує усунути неринкові механізми в новій моделі ринку електроенергії

«Окремі норми Закону України від 24.10.2013 № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» створюють умови, при яких майже весь тягар перехресного субсидування споживачів електроенергії покладається виключно на державні компанії - ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укргідроенерго». «Енергоатом» вважає такий підхід неприйнятним, і пропонує усунути неринкові механізми реалізації зазначеного Закону», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, тарифи на електроенергію для населення на третину нижче економічно обґрунтованого рівня, тому різницю покривають за рахунок переплати за електрику промисловості. Прийнятий минулого року закон про перехід на нову модель ринку електроенергії передбачає створення Фонду вартісного дисбалансу для покриття різниці в тарифах, наповнення якого буде здійснюватися за рахунок атомної генерації та гідроелектростанцій.

«Обсяги дисбалансу досягли таких розмірів, що врегулювання їх - це справа не одного року: вирішувати його доведеться протягом певного періоду часу в умовах функціонування нової моделі ринку, яка буде впроваджуватися згідно з вищезгаданим Законом», - підкреслюється в повідомленні «Енергоатому».

Згідно з аналізом «Энергоатомому», проблема ліквідації дисбалансу повинна вирішуватися таким чином, щоб усунути потенційну загрозу дискримінації підприємств державної форми власності, яку передбачає чинна редакція закону, і створити рівні стартові умови для конкуренції між виробниками.

«Тому для усунення такої дискримінації та підвищення ефективності функціонування Фонду, доцільно залучення до його фінансування генеруючих компаній ТЕС, поетапне перекладання обсягів підтримки виробників електроенергії за «зеленим» тарифом на кінцевих споживачів електричної енергії відповідно до чинної європейської практики (Німеччина, Чехія, Латвія, Естонія), а також визначення конкретних показників зменшення величини Фонду протягом встановленого Законом терміну його існування», - наголошується в повідомленні.

На думку компанії, особливо важливим напрямком роботи повинна стати чітка реалізація заходів у поетапному збільшенні тарифів для населення до рівня ринкових цін для припинення дотування гарантованих постачальників за рахунок коштів Фонду з 2020 року.

У компанії також вважають за необхідне зменшити в чотири рази, до 2,5 року, термін обов'язкової купівлі та оплати оператором ринку електричної енергії ТЕЦ в обсягах.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2013 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про засади функціонування ринку електроенергії України».

На думку фахівців і експертів атомної галузі, закон у прийнятій редакції ставить у нерівні умови гравців ринку електроенергії, зокрема атомну генерацію, і дискримінує державні енергокомпанії.

Міненерговугілля доручило профільним департаментам до 21 березня 2014 року підготувати, з урахуванням пропозицій міжнародних фінансових організацій та Енергетичного співтовариства, зміни в Закон «Про основи функціонування ринку електроенергетики України», які «будуть гарантувати недопущення дискримінації державних енергогенеруючих компаній».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва до 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.