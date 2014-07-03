Хмельницька АЕС і Kulczyk Investments обговорили можливість експорту електроенергії до Польщі

«3 липня 2014 року з метою налагодження співпраці у галузі інвестицій в українську електроенергетику відбувся візит польської делегації - представників компанії Kulczyk Investments на Хмельницьку АЕС», - йдеться в повідомленні станції.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі обговорювалися питання можливості транспортування електроенергії з Хмельницької АЕС до Польщі, добудови енергоблоків, інвестицій у розвиток енергетичної галузі України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і польська Polenergia International 11 червня підписали меморандум про співпрацю в сфері ядерної енергетики, виробництва ядерної енергії та її оптимального використання.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.

Kulczyk Investments - міжнародна інвестиційна група, яка спеціалізується на ініціюванні та здійсненні операцій на новостворених світових ринках, а також на реструктуризації і створення гудвілу портфельних товариств. Найважливіші для групи сектору це: енергетика, нафта і газ, мінеральні ресурси, а також інфраструктура і нерухомість.