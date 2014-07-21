МАГАТЕ провела чергову інспекцію енергоблоку №4 Рівненської АЕС

«Інспектори Хіго Юнічі та Гаррі Сларк 19-20 липня відвідали енергоблок №4 Рівненської АЕС, на якому завершується капітальний планово-попереджувальний ремонт. Після завантаження ядерного палива в активну зону реактора представники МАГАТЕ провели фізичну інвентаризацію ядерного матеріалу, а саме - перевірили відпрацьоване ядерне паливо в басейні витримки блоку, встановили електронну друк на транспортному каналі між реактором і басейном витримки», - йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» нагадали, що інспекція проводиться згідно з угодою між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї, яка була підписана у 1995 році.

Згідно з повідомленням, також інспектори замінили печаті на системі спостереження, яка призначена для дистанційного контролю з центрального офісу МАГАТЕ у Відні.

«Зауважень з боку інспекторів не було», - цитує прес-служба слова начальника відділу ядерної безпеки Рівненської АЕС Вадима Бориса.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн. кВт з 2004 року.