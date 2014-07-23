Ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту Brent знижуються, але тримаються вище $107 за барель на тлі геополітичних проблем в нафтовидобувних регіонах, які зазагрожують постачанню, передає Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,17 до $107,16 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,38 до $102,01 за барель.

"Фундаментальні показники Brent дуже слабкі через надмірну пропозицію в Нігерії, Анголі. Але майбутні профілактичні роботи у Північному морі компенсують цей надлишок, що, на мою думку, підтримає Brent в найближчі місяць-два. Враховуючи новини з Іраку і Росії, я думаю, песимістичний настрій на ринку лише тимчасовий", - сказав менеджер з продажу сировинних активів Newedge Japan в Токіо Юсуке Сету.

Запаси нафти в США знизилися на 555.000 барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу скорочення на 2,8 мільйона барелів. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опубліковано в середу. На попередньому тижні запаси впали на 7,5 мільйона барелів, що було найбільш різким зниженням з січня.

Прем'єр-міністр Нідерландів у вівторок сказав, що ставлення до Росії "фундаментально" змінилося, і в розпал обговорення нових санкцій закликав Євросоюз чинити тиск на Москву, аби вона погасила спалах насильства на сході України. У той же час, президент Франції відмовився розірвати угоду на поставки Росії військових кораблів.

Ізраїль продовжує бомбардування Сектора Газа, в яких загинули більше 600 осіб, тоді як США і ООН закликають його припинити військові дії і перейти до переговорів.

Лівія до понеділка знизила видобуток нафти до 450.000 барелів на добу з 555.000 в минулий четвер, повідомив представник Національної нафтової компанії. Через кілька днів уряд розраховує почати поставки з порту Брега, домовившись з охоронцями, які страйкували.

Бої іракської армії з сунітськими бойовиками поки не впливають на постачання нафти з півдня країни.