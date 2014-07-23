«Нафтогаз» заплатить «Укртрансгазу» майже 7 млрд гривень за транзит російського газу

Державний енергетичний холдинг «Нафтогаз України» заплатить оператору газотранспортної системи «Укртрансгаз» 6,662 млрд грн за послуги з транзиту в червні-грудні цього року російського газу територією України до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

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Як раніше повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Європи в червні 2014 року скоротився на 17,26% порівняно з червнем 2013 року - до 5,879 млрд куб. м.

Транзит російського газу через територію України до країн ЄС за перше півріччя 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 35,148 млрд кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною та Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу, інакше, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував цю умову, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».