«Енергоатом» оголосив тендер на розробку проекту ЦСВЯП у Чорнобильській зоні

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, оголосила тендер на розробку проекту будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, конкурсні пропозиції будуть прийматися до 21 серпня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Проектні роботи з пускового комплексу повинні бути завершені до кінця 2017 року. Основним виконавцем робіт обрано американську компанію Holtec, а запланований обсяг фінансування робіт становитиме 3,7 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, зокрема через зміну політичної кон'юнктури та економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

У березні 2012 року «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.