Європа через погрози «Газпрому» значно скоротила поставки газу в Україну

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан планує 24 липня обговорити з європейським комісаром з енергетичних питань Гюнтером Еттінгером скорочення реверсних поставок природного газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Продан заявив журналістам у Кабінеті міністрів у середу, 23 липня.

«Так, це правда, ми скорочуємо об'єми газу по реверсу. Це пов'язано з деякими діями «Газпрому». Ви чули ті заяви і погрози, які звучали в адресу європейських компаній. Завтра я зустрічатимуся з європейським комісаром Еттінгером і ми обговорюватимемо ці поставки», - сказав Продан.

При цьому він уточнив, що скорочення поставок газу з Європи спостерігається вже протягом двох тижнів.

За словами Продана, Україна може одержувати до 18 млн кубометрів газу на добу з ЄС.

«Але зараз ми одержуємо 6 млн кубометрів», - додав він.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, скоротивши подачу палива для українських споживачів до нуля.