«Нафтогаз» розраховує зустрітися з «Газпромом» у суді в найближчі тижні

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує, що в найближчі тижні розпочнуться судові слухання по суті з російським газовим монополістом «Газпромом» в Арбітражному суді Стокгольма.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Зараз проходять процедури визначення арбітрів і врегулювання інших формальностей, – сказав Коболєв. – Ми сподіваємося, що ці процедури закінчаться в найближчі тижні і розпочнуться слухання по суті. Поки що тривають попередні процедури».

При цьому Коболєв не став розкривати якихось деталей процесу, пославшись на таємницю і об'єктивність слідства.

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«Я дуже обмежений у розкритті будь-якої інформації (про судові процеси у Стокгольмському арбітражі з «Газпромом» – УНІАН). Я б не хотів, щоб «Газпром» звинуватив нас у спробі тиску на арбітраж», – додав Коболєв.

Водночас він уточнив, що всі формальності можуть тривати певний час, який не може бути скороченим. «Нафтогаз» робить все можливе, щоб ці процедури йшли максимально швидко. Але ми маємо розуміти: якщо друга сторона («Газпром» - УНІАН) має право витратити на певні процеси Х днів і вона хоче їх використовувати, то немає шляху її в цьому обмежити», – відзначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговельній палаті Стокгольма з метою в першу чергу встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав стрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" розпочалися на початку травня 2014 року у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за 1 тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні протягом першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.