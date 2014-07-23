Зниження реверсу газу до України тимчасове - голова «Нафтогазу»

Падіння обсягів реверсу газу з Європейського Союзу до України з потенційно можливих 18 млн кубометрів на добу до 6 млн кубометрів є тимчасовими і не матиме критичних наслідків для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції в Києві заявив голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Падіння реверсных обсягів на сьогодні тимчасове. Воно відбулося через певні державні рішення Угорщини про обсяги закачування газу в підземні сховища, - сказав Коболєв. - За польським напрямком ми отримуємо весь обсяг».

При цьому голова «Нафтогазу» пояснив, що Україна розраховує на словацький реверсний маршрут. Він розглядається як основний і поставки газу по ньому, за словами Коболєва, будуть відкриті вже у вересні цього року.

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Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Разом із тим, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

Водночас у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України визнали, що протягом останніх двох тижнів обсяг реверсу значно знизився через «деякі дії й заяви «Газпрому». Питання відновлення колишніх обсягів поставок, як очікується, стане предметом запланованих на 24 липня в Брюсселі переговорів української делегації та представників Європейської комісії.