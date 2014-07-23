Голова "Нафтогазу": українська ГТС коштує $25-35 млрд

Вартість української газотранспортної системи, на базі якої планується створити компанію-оператора з 49% часткою іноземного інвестора, коливається в межах 25-35 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві 23 липня заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Оцінка української ГТС коливається в межах 25-35 млрд дол. Велика розбіжність, оскільки в таких оцінках є питання, скільки цей актив заробляє», - сказав Коболєв.

«Саме це питання визначатиме, до якої межі – верхньої чи нижньої, буде ближча остаточна цифра», - додав він.

Також Коболєв зазначив, що вартість іншого активу «Нафтогаза» - найбільшого газовидобувача України «Укргазвидобування» при нинішньому рівні цін на газ становить близько 1 млрд дол.

«При поточній ціні газу «Укргазвидобування» добре якщо коштує 1 млрд дол., а якщо зробити комерційну ціну, то вартість буде понад 10 млрд дол.», - сказав голова «Нафтогазу».

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зі зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.

Законопроект про модернізацію ГТС був розроблений у найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і схвалений на засіданні уряду у середу, 18 червня. Після цього Верховна Рада ухвалила його у першому читанні. Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.