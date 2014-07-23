Україна хоче виключити будь-яку можливість «Газпрому» контролювати ГТС

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» хоче закріпити за державою право розірвання договору на управління газотранспортною системою іноземним інвестором у випадку, якщо «Газпром» одержить над ним контроль у майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві 23 липня заявив голова «Нафтогазу» Андрій Кобольов.

«…ми плануємо, що в самому договорі буде передбачений пункт, який є відносно стандартним для більшості подібних угод: якщо відбувається зміна кінцевого власника (теоретично, будь-яку компанію в світі може купити «Газпром»), то українська сторона матиме право, якщо такий власник для неї є неприйнятним, розірвати договір концесії, оренди або будь-який інший договір», - сказав Коболєв.

Читайте також«Нафтогаз» розраховує зустрітися з «Газпромом» у суді в найближчі тижні

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зі зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.

Законопроект про модернізацію ГТС був розроблений у найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і схвалений на засіданні уряду у середу, 18 червня. Після цього Верховна Рада ухвалила його у першому читанні. Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.