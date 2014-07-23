Україна хоче виключити будь-яку можливість «Газпрому» контролювати ГТС
Українська сторона матиме право розірвати договір концесії, оренди тощо.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» хоче закріпити за державою право розірвання договору на управління газотранспортною системою іноземним інвестором у випадку, якщо «Газпром» одержить над ним контроль у майбутньому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві 23 липня заявив голова «Нафтогазу» Андрій Кобольов.
«…ми плануємо, що в самому договорі буде передбачений пункт, який є відносно стандартним для більшості подібних угод: якщо відбувається зміна кінцевого власника (теоретично, будь-яку компанію в світі може купити «Газпром»), то українська сторона матиме право, якщо такий власник для неї є неприйнятним, розірвати договір концесії, оренди або будь-який інший договір», - сказав Коболєв.
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Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зі зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.
Законопроект про модернізацію ГТС був розроблений у найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і схвалений на засіданні уряду у середу, 18 червня. Після цього Верховна Рада ухвалила його у першому читанні. Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.