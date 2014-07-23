Єврокомісар Еттінгер не хоче бачити у списку санкцій російські газ і нафту

Про це він заявив у середу в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

Еттінгер нагадав, що ця його позиція не є новою. „Я завжди виступав за те, щоб енергетичні поставки з Росії нафти та газу не були включені до списку санкцій. Але якщо вони не будуть намагатися бути в мирі з Україною і не будуть запобігати ескалації, то у нас не буде підстав допомагати з обладнанням, як, наприклад, свердла, енергетичними технологіями, які не може виробляти їхня промисловість”, - зазначив віце-президент ЄК.

Крім того, Еттінгер повідомив, що у найближчі тижні Єврокомісія продовжуватиме докладати зусиль для того, щоб „деескалювати ситуацію на східних кордонах та гарантувати, що ми досягнемо домовленостей між Україною та Росією щодо постачання газу”.

Відповідаючи на питання щодо можливості ЄК звернутися з позовом до «Газпрому», віце-президент ЄК повідомив, що цей пункт ще обговорюється. „Європейський газ – це не політичний інструмент. Експерти обговорять ситуацію, зроблять оцінку контрактів і потім підготовлять для нас пропозиції, які ми обговоримо, і на цій підставі ухвалимо рішення”, - сказав Еттінгер.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні ц. р. і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС запровадив щодо Росії дві фази санкцій.

Світ заговорив про нові санкції після того, як 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито над Донбасом підтримуваними Росією бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі загинули.

Європейський Союз у четвер, 24 липня, вирішить, хто конкретно потрапить до списку осіб, стосовно яких будуть запроваджені санкції у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів.