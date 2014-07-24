ЄС шукає причини зниження обсягів поставок газу з Європи до України

Європейська комісія вивчає причини зниження обсягів постачання газу в Україну з Європи. Це питання буде обговорюватися в ході зустрічі віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера з міністром енергетики України Юрієм Проданом, повідомила у четвер в Брюсселі представник ЄК Сабін Бергер.

Як передає власний кореспондент УНІАН, за її словами, відповідно до інформації, якою володіє ЄК, постачання газу з Польщі є стабільними, а з Угорщини обсяг газу змінювався з травня. „Рівень зміни обсягу газу може бути абсолютно нормальним. Але з липня Угорщина інтенсифікувала заповнення її сховищ”, - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Разом із тим, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

Водночас у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України визнали, що протягом останніх двох тижнів обсяг реверсу значно знизився через «деякі дії й заяви «Газпрому».

23 липня голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначив, що падіння обсягів реверсу газу з ЄС до України з потенційно можливих 18 млн кубометрів на добу до 6 млн кубометрів є тимчасовими і не матиме критичних наслідків для України.

«Падіння реверсних обсягів на сьогодні тимчасове. Воно відбулося через певні державні рішення Угорщини про обсяги закачування газу в підземні сховища, - сказав Коболєв. - За польським напрямком ми отримуємо весь обсяг».

При цьому голова «Нафтогазу» пояснив, що Україна розраховує на словацький реверсний маршрут. Він розглядається як основний і поставки газу по ньому, за словами Коболєва, будуть відкриті вже у вересні цього року.