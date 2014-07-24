В ЄС упевнені, що європейські компанії мають право продавати російський газ Україні

Ніщо не заважає європейським компаніям вільно використовувати на свій розсуд газ, отриманий від «Газпрому», заявила в четвер у Брюсселі представник віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер, передає власний кореспондент УНІАН.

«Вони можуть продавати його покупцям як із ЄС, так і іншим країнам», - сказала Бергер.

Вона також зазначила, що європейська комісія називає абсолютно неприйнятними погрози російського «Газпрому» європейським компаніям, які постачають газ Україні.

«Погрози покарати компанії - абсолютно неприйнятні. Ми очікуємо, що «Газпром» буде надійним постачальником і буде виконувати контрактні зобов'язання щодо європейських партнерів», - наголосила Бергер.

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Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Разом із тим, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

Водночас у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України визнали, що протягом останніх двох тижнів обсяг реверсу значно знизився через «деякі дії й заяви «Газпрому». Питання відновлення колишніх обсягів поставок є предметом запланованих на 24 липня в Брюсселі переговорів української делегації та представників Європейської комісії.