У Єврокомісії заявляють, що "Південний потік" для ЄС не є пріоритетом

Позиція Європейської комісії щодо газопроводу "Південний потік" залишається незмінною - цей проект не є пріоритетом.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це повідомила представник віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

"Я можу тільки повторити, що "Південний потік" не є для нас пріоритетом, тому що наш пріоритет - диверсифікувати шляхи постачання, наприклад, відкриттям Південного коридору до європейського ринку", - сказала вона.

Бергер зазначила, що для Єврокомісії важливим є те, щоб на "території ЄС шанувалося європейське законодавство". "У цьому відношенні ми вважаємо, що "Південний потік", як і інші інфраструктурні проекти, повинен відповідати законодавству ЄС", - сказала представник ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Брюссель запропонував Болгарії призупинити будівництво "Південного потоку" на її ділянці. Офіційна причина - невідповідність проекту Третього енергетичного пакету.

8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарский повідомив, що його країна зупиняє роботу над суперечливим проектом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія.

Читайте такожУ Болгарії запевняють, що проект "Південний потік" не порушує законодавство ЄС

9 червня Сербія заявила, що може бути змушена зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» своєю територією після того, як Болгарія заявила, що зупиняє роботи на своєму сегменті. У той же час сербський прем'єр Александар Вучич заявив, що офіційного рішення з цього приводу ще не приймали.

Читайте такожУгорщина братиме участь у будівництві «Південного потоку»

При цьому 24 червня було ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» на території Австрії. У Відні в рамках візиту президента РФ Володимира Путіна до Австрійської Республіки глава російського «Газпрому» Олексій Міллер і генеральний директор компанії OMV Герхард Ройсс підписали Угоду акціонерів спільної проектної компанії South Stream Austria GmbH.

Читайте такожРосія добудує «Південний потік» в обхід України, незважаючи на труднощі - Путін

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він буде проходити через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків. Початок поставок газопроводом заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде дном Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме більш 930 км, максимальна глибина - більше 2 км.

В кінці 2011 року Росія не досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» в турецькій економічній зоні Чорного моря.