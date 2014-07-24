Депутати не підтримали реформування ГТС України

Верховна Рада не прийняла закон про реформування газотранспортної системи України, що дозволить залучити іноземних інвесторів до її модернізації.

За відповідний закон проголосували 94 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

На початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» буде займатися виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства буде займатися виключно транспортуванням природного газу, та ПАТ «Українські газові сховища», яке буде займатися зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.

Законопроект про модернізацію ГТС був розроблений в найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і схвалений на засіданні уряду в середу, 18 червня. Після цього Верховна Рада прийняла його в першому читанні.

Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.