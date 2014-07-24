Мінфін хоче збільшити оподаткування приватних видобувачів газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак, виступаючи в парламенті 24 липня.

«Фіскальне навантаження на «Укргазвидобування» (державна компанія – УНІАН) досягає 94%, тоді як фіскальне навантаження на приватні компанії – 17,5%», - сказав Шлапак.

«Чистий дохід природного газу власного видобутку для потреб населення (весь газ, що видобувається «Укргазвидобуванням , згідно із законом йде для потреб населення – УНІАН) становить 47 грн, рентабельність, увага - 19%. Чистий дохід при реалізації 1 тис. кубометрів природного газу власного видобутку для потреб промисловості (приватні компанії продають свій газ промисловості – УНІАН) – 3 654 грн. Увага - рентабельність 1,5 тис. відсотків», - відзначив міністр.

«Ми вважаємо, що таку практику рано чи пізно необхідно припинити», - наголосив Шлапак.

За словами міністра, з 2008 року приватні компанії на видобутку українського газу заробили більш як 40 млрд грн.

«Ми пропонуємо збільшити ставку плати за користування надрами для природного газу, який продається для потреб промисловості, з 17,5% до 70% від граничного, максимального рівня реалізації природного газу (4 724 грн за 1 тис. кубометрів – УНІАН)», - сказав Шлапак.

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Довідка УНІАН. Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2014 року збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,3% - до 9,8 млрд кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

На долю приватних газодобувачів припадає близько 25% від загального річного обсягу видобутих вуглеводнів.