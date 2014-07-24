Київ і Брюссель домовилися спільно моніторити газові потоки в Україні

Україна та Європейська комісія домовилися про спільний моніторинг газових потоків в Україні.

Про, як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, повідомив після завершення зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером міністр палива та енергетики України Юрій Продан.

За його словами, буде створена спільна робоча група у складі 4 представників — 2 від Єврокомісії та 2 від України, які тричі на тиждень, починаючи з наступної середи, будуть проводити відповідні консультації.

За словами Продана, також досягнута домовленість щодо напрацювання відповідної угоди між Єврокомісією та українською стороною щодо спільного моніторингу газових потоків у Газотранспортній системі України з відповідним залученням експертів ЄК на українській газовій станції. “Ми хочемо, щоб представники Єврокомісії приїхали в Україну якомога скоріше, тому що ми хочемо бути максимально прозорими, щоб запобігти звинуваченням з російської сторони. Ми готові допустити представників ЄК на всі газовимірювальні станції”, - заявив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Водночас, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

Водночас, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України визнали, що протягом останніх двох тижнів обсяг реверсу значно знизився через «деякі дії та заяви «Газпрому».

23 липня голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що падіння обсягів реверсу газу з ЄС до України з потенційно можливих 18 млн. кубометрів на добу до 6 млн кубометрів є тимчасовим і не буде мати критичних наслідків для України.