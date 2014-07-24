Продан: "Газпром" заважає приєднанню України до європейського енергетичного ринку

Таку заяву міністр зробив у четвер в Брюсселі після завершення зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером в інтерв`ю журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

За словами міністра, “Газпром” має угоди з європейськими газотранспортними операторами, які “не відповідають вимогам європейського енергетичного законодавства”. “Наприклад, словацький оператор уклав угоду з “Газпромом” ще до того, як Словаччина вступила в ЄС, і в цьому контракті прописані певні речі, які забороняють постачати газ, тому що не словацький оператор розподіляє відповідні обсяги газу між трейдерами, це робить “Газпром”, - пояснив Продан.

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За його словами, європейська комісія готова долучитися до того, щоб врегулювати це питання. “Є відповідні регуляторні органи, які можуть це питання розглянути, але це не швидкий шлях”, - сказав український міністр.

Продан запевнив, що українська сторона хоче мати “повноцінні угоди про так зване приєднання з країнами, з якими Україна має з`єднання по газотранспортних системах — з Польщею, Угорщиною, Словаччиною. “Ми нічого не вимагаємо, але хочемо працювати в рамках європейського законодавства”, - наголосив він.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, що саме є причиною зменшення обсягів реверсного газу в Україну, Продан сказав: “Є суб`єктивні та об`єктивні питання — ви чули заяви “Газпрому”, в яких він звинувачував європейські компанії у реверсі”.