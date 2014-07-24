Продан: "Газпром" заважає приєднанню України до європейського енергетичного ринку
Міністр палива та енергетики Юрій Продан заявляє, що укласти повноцінні угоди про приєднання України до Єдиного енергетичного європейського ринку заважає позиція російського “Газпрому”.
Таку заяву міністр зробив у четвер в Брюсселі після завершення зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером в інтерв`ю журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.
За словами міністра, “Газпром” має угоди з європейськими газотранспортними операторами, які “не відповідають вимогам європейського енергетичного законодавства”. “Наприклад, словацький оператор уклав угоду з “Газпромом” ще до того, як Словаччина вступила в ЄС, і в цьому контракті прописані певні речі, які забороняють постачати газ, тому що не словацький оператор розподіляє відповідні обсяги газу між трейдерами, це робить “Газпром”, - пояснив Продан.
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За його словами, європейська комісія готова долучитися до того, щоб врегулювати це питання. “Є відповідні регуляторні органи, які можуть це питання розглянути, але це не швидкий шлях”, - сказав український міністр.
Продан запевнив, що українська сторона хоче мати “повноцінні угоди про так зване приєднання з країнами, з якими Україна має з`єднання по газотранспортних системах — з Польщею, Угорщиною, Словаччиною. “Ми нічого не вимагаємо, але хочемо працювати в рамках європейського законодавства”, - наголосив він.
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Відповідаючи на запитання УНІАН, що саме є причиною зменшення обсягів реверсного газу в Україну, Продан сказав: “Є суб`єктивні та об`єктивні питання — ви чули заяви “Газпрому”, в яких він звинувачував європейські компанії у реверсі”.