Яценюк не розуміє, чому депутати не підтримали законопроект про спільне управління ГТС



Про це він заявив, виступаючи з парламентської трибуни.

“Коли провалили закон про ГТС, всі ж все розуміють… Ми хотіли прийняти рішення допустити виключно справжні європейські і американські компанії і виключно з дозволу Верховної Ради до управління газотранспортною системою, і то тільки на 49%. Труба в державній власності, контрольний пакет у державній власності. І навіть це рішення завалили”, - підкреслив прем`єр.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня, Верховна Рада не прийняла закон про реформування газотранспортної системи України, який дає змогу залучити іноземних інвесторів до її модернізації.

За відповідний закон проголосували 94 народних депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.