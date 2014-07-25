ДІЯРУ вважає достатньою законодавчу базу України для контролю протипожежної безпеки АЕС
Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) вважає достатньою законодавчу базу України для забезпечення протипожежної безпеки на атомних електростанціях.
Про це йдеться в листі ДІЯРУ до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) за підписом головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Михайла Гашева.
«За останні дев'ять років на АЕС України пожеж і техногенних аварій не траплялося, не було жодної відмови протипожежного обладнання систем, важливих для безпеки (СВБ), що призвело б до зупинки чи розвантаження енергоблоків АЕС», - цитує слова Гашева прес-служба ДІЯРУ.
Також у листі ДІЯРУ до ДСНС зазначається, що в рамках галузевої комплексної зведеної програми підвищення безпеки на АЕС ведеться постійна реконструкція і модернізація протипожежного обладнання.
«Тому ДІЯРУ вважає недоцільними запропоновані ДСНС зміни до статті Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у частині державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки на АЕС», - наголошується в повідомленні.
Довідка УНІАН. За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.