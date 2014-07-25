ДІЯРУ вважає достатньою законодавчу базу України для контролю протипожежної безпеки АЕС

Про це йдеться в листі ДІЯРУ до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) за підписом головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Михайла Гашева.

«За останні дев'ять років на АЕС України пожеж і техногенних аварій не траплялося, не було жодної відмови протипожежного обладнання систем, важливих для безпеки (СВБ), що призвело б до зупинки чи розвантаження енергоблоків АЕС», - цитує слова Гашева прес-служба ДІЯРУ.

Також у листі ДІЯРУ до ДСНС зазначається, що в рамках галузевої комплексної зведеної програми підвищення безпеки на АЕС ведеться постійна реконструкція і модернізація протипожежного обладнання.

«Тому ДІЯРУ вважає недоцільними запропоновані ДСНС зміни до статті Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у частині державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки на АЕС», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.