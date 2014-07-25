Ціни на нафту тримаються вище $107 за барель

Ціни на нафту Brent тримаються вище $107 за барель на тлі напруженості у деяких нафтовидобувних регіонах за слабкого попиту і достатньої пропозиції, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,10 до $107,17 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,05 до $102,02 за барель. Цього тижня ціни коливаються у вузькому діапазоні, не показуючи істотного зростання навіть за хороших макроекономічних показників США, Китаю і єврозони.

"Дуже незвично, що великі геополітичні події, включаючи Ірак, Україну і сектор Газу, майже не вплинули на ціни. Ми можемо зробити єдиний висновок - у світі достатньо нафти", - сказав директор з інвестицій Ayers Alliance в Сіднеї Джонатан Беррет.

Лівія підвищила видобуток нафти до 500.000 барелів на добу, але поки не може відкрити порт Брега, хоча уряду вдалося домовитися з охоронцями, які страйкували, повідомив представник Національної нафтової корпорації.

Євросоюз обговорює посилення санкцій проти Росії на випадок відмови Москви від деескалації українського конфлікту і може заборонити російським держбанкам доступ до ринку капіталу та європейських бірж, а також ввести обмеження у сфері оборонних та енергетичних технологій.

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки у 2014 році з урахуванням слабких показників США та Китаю на початку року.

"Ринок, схоже, влаштовують діапазонні торги. Ніхто з великих гравців не прагне підштовхнути ринок, а якщо обсяг торгів невеликий, немає можливості для різких коливань", - сказав Беррет.