Терористи замінували підстанцію, що живить Донецький аеропорт і частину міста

Проросійські терористи замінували підстанцію, що живить електроенергією частину Київського району Донецька, зокрема й аеропорт.

Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу ДТЕК.

«Сьогодні о 11:30 стало відомо про замінування підстанції, яка розташована на території заводу «Точмаш» у Донецьку. Підстанція працює без персоналу. У разі вибуху і пошкодження обладнання без електроенергії залишаться мешканці та об'єкти міської інфраструктури частини Київського району Донецька, підстанція Донецької залізниці, завод «Точмаш» і Донецький аеропорт імені Прокоф'єва», - сказано в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Із березня 2014 року в Донецькій і Луганській області ведуться запеклі бої українських силовиків з російськими найманцями.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».