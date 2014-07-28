«Нафтогаз» знизив дохід від транзиту російського газу на 17%

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у січні-червні 2014 року знизила дохід від транзиту російського природного газу до країн Європейського Союзу і СНД до 9,03 млрд грн, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в звіті компанії.

Згідно зі звітом, у натуральному виразі транзит російського газу територією України за перше півріччя 2014 року скоротився порівняно з січнем-червнем 2013 року на 7% - до 36,571 млрд куб. м із 39,353 млрд куб. м

Також у звіті повідомляється, що «Нафтогаз» за 6 місяців 2014 року реалізував на внутрішньому ринку 15,814 млрд куб. м газу на суму 30,443 млрд грн, тоді як у січні-червні 2013 року компанія реалізувала 15,796 млрд куб. м газу на суму 31,994 млрд грн.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.