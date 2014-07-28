Рівненська АЕС схвалила вітчизняну систему огляду корпусу реактора

Система огляду корпусу реактора ВВЕР-1000 - «Сократ», розробка українських учених, успішно пройшла апробацію на енергоблоці №4 Рівненської АЕС під час планово-попереджувального ремонту, йдеться в повідомленні прес-служби НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, одним із показників надійності експлуатації основного обладнання є контроль стану металу.

«Останньою впровадженою новацією стало використання для зовнішнього огляду корпусу реактора дистанційного маніпулятора «Сократ». Вимоги з огляду корпусу реактора встановлено правилами та нормами і здійснюються раз на чотири роки», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, використання сучасного обладнання для здійснення огляду корпусу реактора ВВЕР-1000 було включено до програми підвищення безпеки енергоблоку №4 Рівненської АЕС.

СправкаУНИАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн. кВт із 2004 року.

«Сократ» - розробка фахівців Навчально-атестаційного центру неруйнівного контролю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ЦНК).