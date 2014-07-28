Скандально відомий Кацуба звільнений із посади заступника голови «Нафтогазу»

Кабінет міністрів звільнив 27-річного заступника голови «Нафтогазу України» Олександра Кацубу, який уже четвертий місяць офіційно перебуває на лікарняному, тоді як ЗМІ повідомляли про його перебування за кордоном і участь у шикарному весіллі у Франції.

Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 23 липня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Кабінет міністрів призначив на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу, який на цій посаді замінив свого брата Сергія, що пішов у депутати.

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Брати Кацуби відомі численними публікаціями у ЗМІ, присвяченими скандально відомим «вишкам Бойка» і корупційним схемам одіозного бізнесмена Сергія Курченка.