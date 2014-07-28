Україна збільшила запаси газу в своїх сховищах до 14,8 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах з 20 по 26 липня збільшились на 0,7% - до 14,834 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики й вугільної промисловості, на сьогодні добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн. куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних постачань, може становити близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачання газу до України є словацький.

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«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачань російського газу, знизивши подачу пального для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.