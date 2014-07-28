Приватних газовидобувників можуть звільнити від ренти при бурінні нових свердловин

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до законопроекту про збільшення оподаткування приватних газовидобувачів, звільнивши їх від сплати ренти на нові свердловини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на прес-конференції 28 липня, закликаючи парламент повернутися до розгляду провалених раніше законопроектів про реформування ГТС і збільшення оподаткування.

«До парламенту вноситься пропозиція про звільнення на період до року від рентних платежів нових свердловин. Тільки за умови, якщо ці гроші від ренти прямо надходитимуть на спецрахунки і спрямовуватимуться на буріння нових свердловин. Щоб не говорили, що уряд тільки закручує гайки. Ні. Ми даємо змогу працювати, тільки чесно і прозоро», - сказав він.

Читайте такожКабмін повторно вніс до ВР законопроекти, через які Яценюк подав у відставку

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів виступає за збільшення оподаткування приватних компаній, які ведуть видобуток нафти і газу в Україні, пропонуючи підвищити їм ставки плати за надрокористування до 70% із 17,5%.

На частку приватних газовидобувачів припадає близько 25% від загального річного обсягу видобутих вуглеводнів.