Соратник Меркель закликав Європу купувати менше російського газу

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс вважає необхідним посилити санкції проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій суспільно-правовий радіостанції Deutschlandfunk в понеділок, 28 липня, повідомляє «Німецька хвиля».

За словами політика, найбільш ефективною і жорсткою санкцією проти Москви могло б стати обмеження Євросоюзом імпорту російського газу.

"Якщо ми будемо імпортувати менше газу, валютні надходження в Росію зменшаться", - аргументував свою позицію Фукс. За його словами, в цьому випадку ЄС повинен скористатися альтернативними джерелами газу, в тому числі зайнятися імпортом скрапленого газу.

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На думку Фукса, бізнес-кола в Німеччині підтримають позицію уряду ФРН, незважаючи на шкоду, яку може принести німецьким підприємствам посилення санкцій проти Росії.

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Раніше про готовність розділити тягар санкцій заявили голова Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Ульріх Грілло і президент Федерального об'єднання німецьких банків (BdB) Юрген Фічен, нагадав політик.