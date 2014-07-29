"Південний потік" може скоротити український транзит на 60 млрд кубометрів газу

Про це голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив у прямому ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Обозреватель.

"Газопровід забере з українського транзиту потенційно до 60 млрд кубометрів газу. Зараз цей транзит вже 86. Раніше він був 110-120. Тобто, він вже впав. Через "Північний потік", - зазначив Коболєв.

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За його словами, після будівництва ще й "Південного потоку", Україна може виявитися в дуже складному становищі. Головна проблема тут - відсутність партнерів.

"Наведу цікаву цифру. Зараз українську ГТС можна оцінювати в проміжку від 25 до 35 млрд доларів. Якщо не буде транзиту, ця цифра буде менше. Мабуть, у два рази", - зазначив Коболєв.

Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що "Південний потік" буде побудований в обхід України, щоб зберегти за "Газпромом" статус постачальника в Європу "номер один".