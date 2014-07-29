«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» переглянути контракт на транзит газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополісту - компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує упродовж кількох років.

«Цього тижня ми надіслали лист до ВАТ "Газпром" з вимогою змінити транзитний контракт. Цей процес також розпочато», - сказав керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Довідка УНІАН. Обсяг газу, що транспортувався територією України до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

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У 2012 році транзит російського газу територією України становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати територією України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу, в іншому разі, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував дану умову, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.