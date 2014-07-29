Збільшення рентної плати за видобуток газу і нафти до 70% може вбити галузь - експерти

Плани Кабінету міністрів зі збільшення рентних платежів для нафто- і газодобувних компаній з 17,5% до 70% уб'ють цю галузь в Україні, при цьому уряд не розглядає збільшення платежів для надприбуткових бізнесів з видобутку руди.

Про це у коментарі УНІАН сказав старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква, який повідомив, що підвищення рентних платежів за видобуток залізної руди з квітня є незначним.

«Не варто підвищувати плату за газ до 70%, тому що це безумство, і розрахунки там було взято зі стелі. Адже очевидно, що коли піднімають рентну плату за видобуток газу до 70%, а при цьому ренту на руду залишають в районі 5%, кажучи, що «ми її вже у 4 рази підняли» – це просто маніпулювання цифрами», - сказав Саква.

За його словами, можливо, має сенс розглянути компромісний варіант, коли потрібно обґрунтовано піднімати ренту на всі природні копалини одночасно (за винятком вугілля, видобуток якого в Україні в цілому збитковий). При цьому експерт підкреслив, що ігнорувати таку високодохідну частину вітчизняної промисловості, як видобуток залізної руди, при цьому повністю вбиваючи нафто- і газодобування, не правильно.

«У будь-якому разі, видобуток руди зараз – це дуже рентабельне заняття. Маржа на видобутку руді дуже висока, і там є, куди ставки піднімати», - додав Саква.

З його думкою погодився екс-міністр промполітики Валерій Мазур, який повідомив, що до квітня рента за видобуток залізної руди становила 3,64 грн за тонну, при цьому ринкова вартість цієї тонни коливалася в межах 100 доларів.

Таким чином, за словами Мазура, за річного видобутку обсягом 80 млн тонн руді вітчизняні ГЗК продавали корисних копалини на 8 мільярдів доларів (за нинішнього курсу – близько 100 мільярдів гривень), а державний бюджет одержував лише 300 мільйонів гривень рентних надходжень. Екс-міністр промполітики відзначив, що через це до казни перераховувалися копійки порівняно з тим, що одержували власники ГЗК.

«Минулого року тільки три гірничо-збагачувальні комбінати: Північний, Центральний і Інгулецький (належать групі «Метінвест» Ріната Ахметова і Вадима Новінського – УНІАН) показали чистий прибуток у 10 мільярдів гривень. При цьому держава одержувала копійки, мізер. Це ж ненормально», - відзначив Мазур, додавши, що навіть зараз з 5% ставкою ренти неможливо дізнатися, чи зросли відрахування до бюджету.

Крім того він повідомив, що надприбутки через низькі ставки на видобуток корисних копалин одержують добувні підприємства Дмитра Фірташа, який перебуває під домашнім арештом в Австрії. За словами Мазура, Фірташ контролює Вільногірський гірничо-металургійний комбінат і Іршанський ГЗК, які видобувають ільменіт, цирконій і гафній, і які, згідно із пропонованими змінами до податкового кодексу, не сплачуватимуть збільшені рентні платежі.

Експерт підкреслив, що зараз рентна ставка за видобуток ільменітової руди становить близько 10 грн за тонну, при цьому тонна цирконієвого концентрату (витягується з руди на ГЗК) коштує 3 тисячі доларів. За словами Мазура, уряду варто було б привести ставку оподаткування з видобутку руди до показника 10-15% вартості готової продукції. При цьому необхідно зобов'язати податкові служби вести жорсткий контроль зі встановлення ринкових цін на продукцію. «Якщо узяти від 3 тисяч доларів 10% - те це буде 300 доларів рентних платежів державі, а не якісь 10 грн. Ось у чому нюанс», - відзначає Мазур.

«Це в жодні рамки не лізе. На сьогодні, коли кожна копійка потрібна бюджету, з таким підходом скоро не буде коштів, щоб платити військовим, вчителям, медикам, пенсіонерам. Йде розграбування держави через надра!» - підсумував Мазур.

Читайте такожКабмін повторно вніс до ВР законопроекти, через які Яценюк подав у відставку

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроекти зі збільшення оподаткування, а також реформування вітчизняної газотранспортної системи. Проте 24 липня депутати відмовилися підтримувати вказані законопроекти, а після цього прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з трибуни парламенту заявив про свою відставку. При цьому, згідно з Конституцією України, Яценюк може залишити посаду голови уряду після того, як за це рішення проголосують більшість депутатів.

Наприкінці березня парламент прийняв антикризові законопроекти зі збільшення оподаткування, зокрема було встановлено ставку рентної плати для видобування залізної руди у розмірі 5% вартості готової продукції, при цьому раніше ставка становила 3,64 грн з тонни видобутої руди.

Вчора, 28 липня, Яценюк заявив, що уряд оподаткував лише одного олігарха Ріната Ахметова, при цьому підкреслив, що поповнювати бюджет мають й інші багаті бізнесмени. Для цього, за словами прем'єра, Кабмін повторно вносить до парламенту законопроекти щодо змін до держбюджету і податкового законодавства, а також з реформування ГТС, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 31 липня.