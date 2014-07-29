«Енергоатом» вважає корупційним вексельний спосіб погашення боргів за енергоресурси

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Енергоатому» з посиланням на проведений фахівцями компанії аналіз законопроекту «Про особливості погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії України», підготованого держкомпанією «Енергоринок».

Законопроект опубліковано на сайті Міністерства палива та енергетики України.

«Зокрема, запропонований проектом закону механізм розрахунків з використанням переказних векселів не тільки містить істотну корупційну складову, а й історично зарекомендував себе як непрозорий та неефективний спосіб врегулювання заборгованості», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в «Енергоатомі», при використанні вказаного механізму відсутні гарантії погашення заборгованості перед державним підприємством, перед яким заборгованість «Енергоринку» станом на 1 липня 2014 року складає близько 6 млрд грн.

«При цьому існує ризик отримання прав вимоги боргів від оптового постачальника за залишковим принципом, що може значно ускладнити стягнення боргів у майбутньому, а у разі передачі безнадійних боргів - узагалі зробить це неможливим», - наголошується в повідомленні.

Як відомо, у 2017 році «Енергоринок» має припинити свою роботу, але при цьому існує ймовірність, що до цього часу компанія не зможе розрахуватися за своїми боргами з енергогенеруючими компаніями. На цей випадок законопроектом пропонується погасити боргові зобов'язання за рахунок векселів.

Таким чином, з метою вирішення питань, «Енергоатом» звернувся до Міненерговугілля з проханням приділити особливу увагу вирішенню даних питань.

Згідно з повідомленням, «Енергоатом» пропонує запровадження єдиного механізму погашення заборгованості з електроенергії, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії України, і залишиться непогашеною станом на 1 липня 2017 року, шляхом приєднання оптового постачальника (ДП «Енергоринок») до ДП «НАЕК «Енергоатом» (при підготовці законопроекту про особливості погашення такої заборгованості).

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує на погашення всіх заборгованостей між учасниками оптового ринку електроенергії до його переходу на нову модель функціонування, яка має запрацювати до 2017 року.

Якщо підприємства-боржники не зможуть за відведений їм час розрахуватися з боргами, то оптовим постачальником електричної енергії на залишок дебіторської заборгованості одноразово буде здійснено емісію переказних векселів.

25 жовтня 2013 року Верховна Рада прийняла Закон «Про засади функціонування ринку електроенергії України», яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

На думку деяких експертів, даний закон ставить в нерівні умови його учасників, зокрема атомну галузь. Міністерство енергетики обіцяє переглянути закон для недопущення дискримінації держкомпаній.

Впровадження нової моделі ринку буде поступовим, і окремі його положення набирають чинності не відразу. У 2016 році ринок повинен запрацювати в пілотному режимі, а повністю набути чинності 1 липня 2017 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.