«Нафтогаз»: до зими є шанси лише на проміжне рішення суду щодо спору з «Газпромом»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не виключає ухвалення до зими Стокгольмським арбітражем проміжного рішення у газовому спорі з «Газпромом», початок судових слухань по якому українська сторона очікує вже у найближчі тижні.

«До зими є шанси тільки на проміжне рішення. Яким може бути проміжне рішення, залежатиме від тієї тактики, яку ми оберемо. Є кілька варіантів, які детально пропрацювано і проаналізовано як з нашими юристами, так і з Міністерством юстиції України», - сказав очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

«Сподіваюся, що приблизно у вересні ми вже зможемо офіційно говорити у новинах про те, який прогрес, тому що зараз ми обмежені у розкритті інформації щодо позову», - додав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговельній палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, зі встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Водночас 16 червня «Газпром» подав стрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" розпочалися на початку травня 2014 року у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу у 268 дол. за 1 тис. кубометрів — ціні, по якій російський газ продавався Україні протягом першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають в тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.