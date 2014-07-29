У Донецьку без газопостачання залишаються понад 1200 абонентів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, в результаті бойових дій у Донецьку тільки за останній тиждень було відключено від газопостачання 1832 абоненти ПАТ «Донецькміськгаз». Відновлено подачу газу 594 абонентам.

Станом на 29 липня без газопостачання залишаються 1238 абонентів, серед яких 1072 приватних будинки, 166 квартир, 11 промислових підприємств, зокрема, гіпермаркет «Метро» і Аеропорт.

Аварійна служба локалізує поточні пошкодження газопроводів і веде ремонтні роботи в місцях, які доступні для усунення аварійних ситуацій. Так, на даний час ремонтно-відновні роботи ведуться в Куйбишевському, Київському, Петровському районах, загалом більш ніж по 30 адресах.

У міськраді зазначили, що з 15 по 29 липня пошкоджено і відремонтовано 179 ділянок розподільчих газопроводів. Відключеними від газопостачання залишаються ще понад 50 км розподільчих газових мереж. Ступінь пошкодження і оцінка вартості відновних робіт підраховується, і, за попередніми розрахунками, вже перевищує 300 тис. грн.

Районними абонентськими службами в штатному режимі проводиться прийом абонентів і ведеться планово-технічне обслуговування газового устаткування.

Читайте такожДонецьк вночі піддався артобстрілам, серйозно постраждали два райони - міськрадаУ міськраді нагадали, що донецьким споживачам при виявленні запаху газу необхідно бути дуже пильним і негайно телефонувати в аварійну газову службу. Також наголошується, що введено додаткові телефонні номери Контакт-центру аварійної служби.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 липнячастина районів Донецька залишається без світла.