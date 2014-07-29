Міністр юстиції сподівається на прискорення розгляду спору з «Газпромом»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив міністр юстиції України Павло Петренко на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Є два позови: українського «Нафтогазу» проти «Газпрому» і їхній позов стосовно «Нафтогазу». Юридичні наслідки цього полягають у тому, що справа буде розглядатися швидше. Якщо б були дві різні справи, «Газпром» пробував би використовувати певні свої процедурні можливості щодо затягування тієї справи, яка ініційована українською стороною. Зараз ця справа буде розглядатися швидше. Тому я вважаю, що це позитивно для української сторони”, - сказав Петренко.

Він також висловив упевненість, що Україна цю справу виграє.

Як повідомляв УНІАН, голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав, що «Нафтогаз» не виключає ухвалення до зими Стокгольмським арбітражем проміжного рішення щодо газового спору із «Газпромом», початок судових слухань за яким українська сторона очікує вже у найближчі тижні.

«До зими є шанси тільки на проміжне рішення. Яким може бути проміжне рішення, залежатиме від тієї тактики, яку ми оберемо. Є кілька варіантів, які детально опрацьовані і проаналізовані як з нашими юристами, так і з Міністерством юстиції України», - сказав він

«Сподіваюся, що приблизно у вересні ми вже зможемо офіційно говорити у новинах про те, який прогрес, тому що зараз ми обмежені у розкритті інформації щодо позову», - додав Коболєв.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговельній палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановити справедливу і ринкову ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Окрім перегляду ціни у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Водночас, 16 червня «Газпром» подав позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" розпочалися на початку травня 2014 року у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу у 268 дол. за 1 тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні протягом першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають в тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.