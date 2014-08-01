"Надра України" шукає інвесторів для розробки 10 родовищ

Національна акціонерна компанія «Надра України» шукає інвесторів для розробки 10 нафтогазових та ільменітових родовищ, спецдозволами на користування якими володіють її дочірні підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Державна служба геології та надр.

Згідно з повідомленням, на конкурс із залучення інвестицій виставляються 6 нафтогазових родовищ: Старобогородчанська площа, Ольховська площа, Ортиницька площа («Західукргеологія»); Північно-Котелевська площа, Перевозовське родовище («Миргороднафтогазрозвідка») і Воронковсько-Селюховська група структур («Надра-Геоінвест»).

Крім цього, на конкурс виставляються 4 родовища ільменіту: Краснореченське, Лівобережне, Паромовське, Тростянецьке («Житомирбуррозвідка»).

Остаточні дати проведення конкурсів в повідомленні відомства не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Державна служба геології та надр України протягом 2014-2015 рр. виставить на аукціони 18 спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування для родовищ, газу сланцевих товщ.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

«Надра України» в 2013 році отримала чистий збиток у 13,584 млн грн, в той час як 2012 рік компанія закінчила з чистим прибутком в 12,11 млн грн.