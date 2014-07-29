Великобританія скасувала заборону на видобуток сланцевого газу

Уряд Великобританії прийняв рішення зняти заборону на видобуток сланцевого газу на території країни.

У понеділок на першому за шість років тендері ліцензій на береговий видобуток нафти і газу уряд анонсував відкриття близько половини території країни для компаній, які мають намір розробляти видобуток сланцевого газу, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.

Серед аргументів на користь такого рішення називають енергетичну безпеку на тлі загострення відносин з Росією, створення нових робочих місць та економічне зростання.

Британські чиновники розраховують, що сланцевий газ може стати серйозною підмогою для енергетичної системи країни.

«Оскільки 80% нашого опалення забезпечує газ, а запаси в Північному морі зменшуються, нетрадиційні джерела газу можуть стати важливою частиною майбутньої структури нашої енергетики», - цитує думку «тіньового» міністра енергетики Великобританії лейбориста Тома Грітрекса BBC.

Однак Грітрекс додав, що є обґрунтована стурбованість екологічними проблемами, які необхідно вирішити, перш ніж почнеться видобуток. Проблема полягає в тому, на якій території уряд країни дозволив розвивати видобуток нетрадиційного виду газу.

За словами міністр енергетики Меттью Хенкока, може бути дозволений видобуток сланцевого газу навіть у національних парках, оскільки впродовж десятиліть у них вже велися розробки з видобутку нафти і традиційного газу. Згідно з картами, представленим на тендері, розробка родовищ допустима в 10 з 13 національних парків Англії та Уельсу.

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Втім, згідно з новими правилами, розробленими урядом Великобританії, ліцензії на видобуток сланцевого газу методом гідророзриву пласту (фрекінгу) у мальовничій місцевості можуть бути видані лише у виняткових обставинах.

На думку міністрів, правила проведення тендеру стали більш суворими, ніж раніше. Крім того, на компанії, що подають заявку на фрекінг в заповідниках, будуть накладені додаткові зобов'язання.

Наприклад, для початку своєї діяльності енергетичні компанії будуть зобов'язані отримувати декілька документів: дозвіл на проектні роботи, ліцензію від агентства з навколишнього середовища і допущення від управління з питань охорони здоров'я, техніки безпеки та охорони праці.

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