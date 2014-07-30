Ціни на нафту стабільні в очікуванні даних зі США та реакції Путіна на санкції

Ціни на нафту Brent малорухливі в районі $107,50 за барель, поки інвестори чекають економічну статистику США і підсумки наради ФРС, передає Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,23 до $107,49 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,14 до $101,11 за барель.

"Будемо сподіватися, що ринок активізується сьогодні ввечері або в п'ятницю", - сказав директор з інвестицій Ayers Alliance Securities в Сіднеї Джонатан Беррет.

У середу ввечері ФРС опублікує заяву за підсумками щомісячної наради, а в п'ятницю в США вийде звіт про ринок зайнятості. Ринки очікують від ФРС скорочення щомісячної програми скупки облігацій на $10 мільярдів.

Інвестори слабо відреагували на новину про посилення санкцій проти Росії і очікують реакції президента РФ Володимира Путіна.

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Лівія підтримує видобуток нафти на рівні 500.000 барелів у добу на тлі боїв у столиці Тріполі, повідомив у вівторок представник міністерства нафтової промисловості.

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Запаси нафти в США знизилися на 4,4 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу скорочення на 1,5 мільйона барелів.