У Слов'янську повністю відновили енергопостачання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

«У повному обсязі у Слов’янську відновлено енергопостачання у всіх 14 мікрорайонах. Введено в дію дві підстанції. Всього до електроживлення підключено 98,5% абонентів. Підключено до електропостачання Слов’янську міську раду, міську лікарню, управління пенсійного фонду, районний центр зайнятості, прокуратуру, Держказначейство, Ощадбанк, хлібзавод, основні оператори стільникового зв’язку та основні супермаркети тощо. На сьогоднішній день вже в повному обсязі відкачано каналізаційні стоки з двох фекальних станцій», - сказав він.

Бочковський також зазначив, що у багатоповерхових будинках міста з 227 ліфтів, відновлено роботу 201. Також, за словами голови ДСНС, відновлено роботу двох фільтрувальних станцій КП «Вода Донбасу», які почали подачу води до магістральної системи водопостачання. «Таким чином відновлено водопостачання у 12 мікрорайонах міста – близько 90% абонентів. Взято 15 проб води з колодязів, які показали норму», - додав він.

Читайте такожЖителі Слов'янська отримали заборговану за два місяці соцдопомогуБочковський також зазначив, що з 21 дитсадка міста, у 19 підключено електроживлення та відновлено водопостачання. З 26 ЗОШ у 25 підключено електроживлення, а у 24 відновлено водопостачання.

«Розпочато роботу 11 дитсадків, один з них працює в режимі короткого перебування – чотири години, а 10 – у повному режимі. Дошкільні дитячі заклади відвідує 727 дітей», - додав він.

Бочковський також повідомив, що відновлено роботу 30 маршрутів руху міського транспорту та 15 маршрутів приміського сполучення.

Читайте такожУ Слов’янську знешкодили 39 розтяжок з гранатами та 7 - з сигнальними ракетами - ДСНС«Життя у місті поступово приходить у норму. Практично всі служби працюють у цілодобовому режимі, тому ми сподіваємось, що мешканці Слов’янська будуть повертатись у своє рідне, відновлене місто», - наголосив голова ДСНС.