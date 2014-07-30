«Енергоатом» за 4 місяці заощадив близько 120 млн грн на власних закупівлях

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, за останні 4 місяці заощадив близько 120 млн грн на власних закупівлях за рахунок оптимізації витрат та ліквідації сумнівних постачальників.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

«Тільки за останні чотири місяці економія на закупівлі в «Енергоатомі» становила понад 120 мільйонів грн. І це - незважаючи на зростання споживчих цін, девальвацію гривні та інші негативні фактори», - йдеться в повідомленні компанії.

Також у компанії зазначають, що на тлі оптимізації витрат, у ряді ЗМІ почастішали публікації замовного характеру.

«Я давно вже звик, як говорив стародавній грецький філософ Антисфен, «робити добре і чути погане». І не звертати уваги на наклеп. Як тільки починаєш скорочувати витрати компанії на закупівлі, знижувати ціни, відмовляти недобросовісним постачальникам, обов'язково зачіпаєш інтереси тих, хто звик паразитувати на державному підприємстві. І чуєш на свою адресу бездоказовий бруд», - цитує прес-служба слова голови «Енергоатому» Юрія Недашковського.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.