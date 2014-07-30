Кабмін пропонує встановити рентну плату за видобуток газу в 55%

Кабінет міністрів України, переглянувши власну ініціативу про підвищення для приватних газовидобувачів ставки плати за користування надрами при видобутку природного газу до 70%, пропонує Верховній Раді збільшити її до 55%.

Відповідна ініціатива уряду закріплена в проекті закону №4309, зареєстрованому у Верховній Раді 30 липня.

Відповідно до документу, уряд відмовився від єдиної ставки плати в 70% незалежно від глибини видобутку газу.

На сьогодні діють наступні ставки плати: 28% для газу при глибині залягання до 5 км.; 15% - більш як 5 км.

У законопроекті уряд пропонує підвищити ренту за видобуток газу на глибині до 5 км з 28% до 55%, а для газу на глибині більш як 5 км – з 15% до 28%.

Для нафти Кабмін пропонує тимчасове підвищення ставок, до 2015 року: з 39% до 45% при видобутку з глибини до 5 км і з 18% до 21% при видобутку з глибини більш як 5 км.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроекти по збільшенню оподаткування, а також реформуванню вітчизняної газотранспортної системи. Проте 24 липня депутати відмовилися підтримувати вказані законопроекти, після чого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з трибуни парламенту заявив про свою відставку. При цьому, згідно з Конституцією України, Яценюк може залишити пост глави уряду тільки після того, як за це рішення проголосують більшість депутатів.

Довідка УНІАН. Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,3% - до 9,8 млрд кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

На частку приватних газовидобувачів припадає близько 25% від загального річного обсягу видобутих вуглеводнів.