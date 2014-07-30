Французи відмовилися від російського вугілля - ЗМІ

Про це повідомляє Maritime Bulletin з посиланням на Platts, пише "Центр транспортних стратегій".

Одна або кілька партій панамакс не були прийняті французами, імовірно через санкції проти Росії.

Торговий підрозділ ТОВ "Вугільна компанія "Заречная" знаходиться в Швейцарії, в Лугано, це компанія CCZ Trade SA, що повідомила в лютому минулого року про підписання 6-річного контракту з EDF Trading на поставку 11,2 млн тонн термального вугілля.

Спотові ціни на це вугілля в Європі істотно зросли на хвилі побоювань санкцій ЄС проти Росії, що вводяться у зв'язку з українсько-російською кризою і збитим малайзійським Boeing 777.

Європейські торговці вугіллям не бачать великих проблем для Європи в разі істотного обмеження поставок російського вугілля, так як "в світі немає його нестачі, і швидше за все, при обмеженні російських поставок вугілля піде в Європу з інших регіонів".

У першому кварталі поточного року країни ЄС імпортували 10,2 млн тонн російського термального вугілля, на 9% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

"Заречная" має частку у вугільному терміналі у Вентспілсі (Латвія) потужністю 6 млн тонн на рік. 90% вугілля "Заречная" йде на експорт.