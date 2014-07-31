Російський «Лукойл» продає свої АЗС в Україні австрійцям

Російська компанія «Лукойл» і австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH (AMIC) досягли принципової домовленості про продаж 100% участі підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл-Україна», що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.

Згідно з повідомленням компанії «Лукойл», переговори були проведені з ініціативи австрійської сторони, яка висловила зацікавленість у придбанні активів.

У даний час сторони взаємодіють у рамках процедури належної перевірки активів і ведуть підготовку до підписання договору купівлі-продажу.

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«Продаж мережі АЗС і нафтобаз в Україні компанії AMIC дозволить «Лукойлу», оптимізувати структуру активів та систему управління збутовою мережею в Східній Європі, що має велике значення для підвищення ефективності нашого бізнесу в сфері збуту нафтопродуктів», - сказав віце-президент ВАТ «Лукойл» Вадим Воробйов.